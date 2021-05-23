تفاصيل اجتماع لاوتارو مع مسئولي ريال مدريد وأتليتكو

عقد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، اجتماعًا مع مسؤولي ريال مدريد وأتلتيكو، من أجل مناقشة مستقبل لاوتارو، على الرغم من تأكيدات صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي أوضحت أن اللاعب يرغب في البقاء داخل النادي الإيطالي.





وأكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد كان يرغب في الحصول على خدمات إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، موضحة أنها صفقة صعبة، لذلك اتجه الملكي إلى لاوتارو.





وأشارت إلى التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد يترقب قرار لويس سواريز، ومدى تفعيله لشرط الرحيل في الصيف المقبل، وفي حال قرر مغادرة الفريق، فإن أتلتيكو يستهدف استبداله بلاوتارو في الموسم المقبل.



