موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي المقرر بطل الكونفدرالية الأفريقية.





وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي بقطر والمقرر لها الجمعة القادم الموافق 28 مايو الجاري.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.





من جانبه، تأهل نهضة بركان للسوبر الأفريقي، بعد فوزه على فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



