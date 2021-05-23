Advertisements

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

الأحد 23/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أصبح مستقبل، نجم برشلونة، غير معلوم مع الفريق في الموسم المقبل، بعد حصوله على إجازة قبل نهاية الموسم، دون تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فأستقبل خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عدة اتصالات غير رسمية من قبل والد ميسي، وأبلغه بخطط اللاعب.

وأشارت الصحيفة إيضا إلى أن ميسي لم يحصل حتى الآن على عرض رسمي من برشلونة، لأن النادي لم يقدر بعد حجم المبلغ الذي يستطيع عرضه على النجم الأرجنتيني.

ومن جانب لابورتا فإنه يبحث عن حوافز تدفع ميسي للبقاء، بعد أن تعثرت خيارات التعاقد مع البرازيلي، نيمار، والنرويجي إيرلينج هالاند.

حيث إن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مستمران في مفاوضاتهم مع اللاعب، والنادي الفرنسي، قدم عرضًا بالفعل لميسي، لكن الأخير لا ينوي النظر إليه حتى يعرف موقفه مع برشلونة.

لكن السيتي لم يقدم أي عرض حتى الآن، ويراقب مفاوضات اللاعب مع برشلونة، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على التجديد، سيقدم النادي الإنجليزي عرضًا ضخم.

وسيحصل ميسي على راحة قصيرة قبل انضمامه لمعسكر منتخب الأرجنتين، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده.

أخبار تهمك

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 20 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نشاهده الليلة.. 7 معلومات عن اقتران القمر الأحدب بنجم السماك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 5 ساعات

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

03:35 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

04:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»