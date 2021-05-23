تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

أصبح مستقبل، نجم برشلونة، غير معلوم مع الفريق في الموسم المقبل، بعد حصوله على إجازة قبل نهاية الموسم، دون تجديد عقده.





ووفقا لصحيفة "ماركا"، فأستقبل خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عدة اتصالات غير رسمية من قبل والد ميسي، وأبلغه بخطط اللاعب.





وأشارت الصحيفة إيضا إلى أن ميسي لم يحصل حتى الآن على عرض رسمي من برشلونة، لأن النادي لم يقدر بعد حجم المبلغ الذي يستطيع عرضه على النجم الأرجنتيني.





ومن جانب لابورتا فإنه يبحث عن حوافز تدفع ميسي للبقاء، بعد أن تعثرت خيارات التعاقد مع البرازيلي، نيمار، والنرويجي إيرلينج هالاند.





حيث إن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مستمران في مفاوضاتهم مع اللاعب، والنادي الفرنسي، قدم عرضًا بالفعل لميسي، لكن الأخير لا ينوي النظر إليه حتى يعرف موقفه مع برشلونة.





لكن السيتي لم يقدم أي عرض حتى الآن، ويراقب مفاوضات اللاعب مع برشلونة، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على التجديد، سيقدم النادي الإنجليزي عرضًا ضخم.





وسيحصل ميسي على راحة قصيرة قبل انضمامه لمعسكر منتخب الأرجنتين، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده.



