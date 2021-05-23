الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية إلا أن إدارة النادي المغربي لا ترغب في التخلي عنه قبل نهائي البطولة العربية الذي سيقام يوم 21 أغسطس المقبل.





وقال جمال اسطيفي الناقد الرياضي المغربي في تصريحات هاتفية عبر فضائية Mbc مصر :" سفيان يمتلك عرض من الأهلي المصري، القلعة الحمراء ترغب بجدية في ضمه لصفوفها".





وأضاف: "سفيان رحيمي مرتبط بعقد مع الرجاء وكان محط أنظار العديد من الأندية وكان قريبا من الانتقال إلى العين الإماراتي ومسألة بيعه حالياً متعلقة بالأمور المالية".





واختتم جمال اسطيفي تصريحاته قائلا: " الرجاء طلب 5 ملايين دولار لبيع سفيان رحيمي للأهلي، والزمالك لم يبدي رغبته في ضمه بشكل قوي ولم يقدم عرضا رسميا حتى الآن".