العربية للتصنيع: مصر أول دولة في أفريقيا تمتلك تكنولوجيا تصنيع المعدات (فيديو)

قال المهندس أحمد عبد الرازق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة لديها خطة طموحة من خلال رؤية مصر 2030 للنهوض بالدولة وتعظيم الناتج المحلي من خلال عدة محاور أهمها المحور الصناعي.





وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ربع ساعة اقتصاد" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الاحد، أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بجهود وجبارة للارتقاء بالبنية التحتية وإقامة مشروعات كبرى بعدة مجالات، مشيرًا إلى أن التنمية الصناعية هي المحور الأساسي للتنمية في الدولة، والعربية للتصنيع أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة والتي يعتبر أهم مهامها تنفيذ رؤية الدولة بهذا المجال.



وتابع مستشار الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قامت بالتواصل مع عدد من الشركات الأجنبية احدها شركة DMG. MORI الألمانية ودخلت في مفاوضات شاقة معها لمدة عام ونصف لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج في مصر، لافتًا إلى أننا على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة ولا نحتاج لصناعات تقليدية فقط، وإنما نسعى للحاق بالركب العالمي والدخول في الرقمنة الصناعية وخطوط الانتاج المرقمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن الشركة الألمانية أكبر شركة في العالم تنتج ماكينات CNT المرقمنة، وهي معدات استثمارية صناعية ولأول مرة يتم امتلاك تكنولوجية تصنيع المعدات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

