بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن مشاركة واحد من نجوم القلعة البيضاء في مواجهة المصري البورسعيدي القادمة لحساب مباريات بطولة الدوري المصري.





وكانت الجماهير البيضاء تخشى غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي عن المواجهة القادمة للفريق من عمر بطولة الدوري قبل أن يستقر الفرنسي كارتيرون على إشراكه بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.





وأدى ساسي تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم إستعدادًا للمواجهة القادمة والتي يسعى فيها الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري المصري.





يُذكر أن مواجهة الفريقين تقام يوم غدًا الأثنين على ملعب إستاد الاسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.