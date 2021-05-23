رواد السوشيال الميديا يفتحون النار على "جمال عيد وحسام بهجت"

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة إلى عملاء الطابور الخامس المتآمرين على مصر جمال عيد وحسام بهجت.





وقال النشطاء عبر تويتر: "رؤوس الفتنة والخيانة جمال عيد وحسام بهجت لم ولن يتوقفا ولو مرة واحدة في صف الشعب ومصلحة البلد بل يستمران في انحيازهما الأعمى لصالح الخونة الممولين من جهات يعلم الله مدى حقدها الأعمى ضد هذا الوطن فهما لا يخجلان من دعمهما لجماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم متناسين تورطهم في جرائم القتل والترويع واياديهم الملطخة بدماء الشهداء".





وأضاف النشطاء: "ذاكرة الشعب المصري صارت قوية، متسائلين هل نسيتم دعمكم للجماعة الإرهابية واحتفالكم معها بسرقة مصر في غفلة من الزمن؟، وهل نسي الشعب أن بلادهم كادت تنهار بسبب هذا الخليط القذر من العملاء عبدة الدولار".



