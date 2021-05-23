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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون العلاوة الجديدة للموظفين

الأحد 23/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، على أن يعاود للانعقاد صباح غدٍ الإثنين.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على 6 مشروعات قوانين وذلك بعد التصويت وقوفًا، وجاءت هذه القوانين كالآتي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

6- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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