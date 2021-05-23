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عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

الأحد 23/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، بحكمها على الإرهابي الملقب بـ"أبو حمزة أسد الله" من عناصر "داعش الإرهابية" في القضية رقم 1391 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا حيث عاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء بنص أمر الإحالة التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بأن النيابة العامة اتهمت أيمن عبد العظيم عفيفي سيف 36 سنة سائق "تدبير احترازي" بأنه في غضون الفترة من ۲۰۱۰ حتى ۲۰۱۹-۷-۷ بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة:

أولا: روج - بطريق غير مباشر - لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحين، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.

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بوابة الفجر الفجر اﻻرهاب ابو حمزة اسد الله

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