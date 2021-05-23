لتأكيد التفوق.. إيميري يقود فياريال للإنقضاض على اليوروباليج

يخوض فياريال نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، في مباراة تنطوي على هدف شخصي لمدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، تأكيد أفضليته في البطولات القارية بأوروبا.









حال توج إيمري مع فياريال بلقب "يوروبا ليغ، فسيصبح اللقب الرابع له خلال خامس مشاركة في الدوري الأوروبي، وسيتفوق على الإيطالي جيوفاني تراباتوني، الذي يشترك معه في ألقاب ثلاث بطولات.









كما يمتلك زين الدين زيدان، بوب بيسلي، وكارلو أنشيلوتي، ثلاثة ألقاب لكل منهم، رغم أنها في دوري الأبطال، بينما يحتفظ بيب غوارديولا في خزائنه بثلاث بطولات كأس السوبر الأوروبية.









وحصد إيمري الدوري الأوروبي في ثلاث نسخ متتالية عام 2014، حين كان مدرباً لإشبيلية على حساب بنفيكا، ثم في 2015 على حساب دنيبرو، وأخيراً في 2016 بتفوقه على ليفربول، لكنه خسر نهائي نسخة 2019 على يد تشيلسي، بينما كان على مقاعد بدلاء آرسنال.









ولم يسبق لأي مدرب أن قاد فريقاً في نهائي أوروبا خمس مرات، فيما وصل كل من مارتشيلو ليبي، أليكس فيرغسون، كارلو أنشيلوتي، وميغيل مونيوز، لنهائيات أوروبية أربع مرات.