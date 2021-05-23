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الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

الأحد 23/مايو/2021 - 03:35 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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رحب دولة الإمارات، باتفاق وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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