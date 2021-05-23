Advertisements

طالبات الثانوية العامة: الامتحان متوسط ولكن الوقت غير كافٍ لنظام الأسئلة (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
Advertisements

قالت طالبات الثانوية العامة، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات: إن السيستم خلال الإمتحان التجريبي كان واقع ولكن الأغلبية دخلوا الإمتحان، بالإضافة إلى ان الوقت غير كافي لنظام الأسئلة.

وأضفن "أن السيستم مشتغلش معايا وبعد كده اشتغل فى امتحان الإنجليزي وكان هناك سؤالين من القواعد والباقى أسئلة عامة " طول السنة بندرس منهج كامل وف الآخر مفيش حاجة جاية منه".

وأضفن "أن الامتحان كان إلى حد ما سهل وامتحان الالماني كان متوسط، وهناك أعراض كورونا بين زميلنا وغياب تام لتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقالت طالبة: إن نظام الأسئلة رائع ويدعم الطالب ويخرج أجيال محترمة تقدر تفكر صح، ولكن تطبيقه فى الوقت ده غلط لأن إحنا ثانوية عامة ويمكن تطبيق هذا النظام على المرحلة الإبتدائية.

وأضافت أخرى، أن الإنجليزي كان سهل ولكن القطعة كانت محتاجة وقت كبير والوقت غير كافى.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أن الامتحانات ستكون أيامها 23 و25 و27 مايو 2021، وهي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.


أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 20 ساعة

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ أقل من ساعة

نشاهده الليلة.. 7 معلومات عن اقتران القمر الأحدب بنجم السماك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

03:35 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

04:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»