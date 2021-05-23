طالبات الثانوية العامة: الامتحان متوسط ولكن الوقت غير كافٍ لنظام الأسئلة (فيديو)





قالت طالبات الثانوية العامة، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات: إن السيستم خلال الإمتحان التجريبي كان واقع ولكن الأغلبية دخلوا الإمتحان، بالإضافة إلى ان الوقت غير كافي لنظام الأسئلة.





وأضفن "أن السيستم مشتغلش معايا وبعد كده اشتغل فى امتحان الإنجليزي وكان هناك سؤالين من القواعد والباقى أسئلة عامة " طول السنة بندرس منهج كامل وف الآخر مفيش حاجة جاية منه".





وأضفن "أن الامتحان كان إلى حد ما سهل وامتحان الالماني كان متوسط، وهناك أعراض كورونا بين زميلنا وغياب تام لتطبيق الاجراءات الاحترازية.





وقالت طالبة: إن نظام الأسئلة رائع ويدعم الطالب ويخرج أجيال محترمة تقدر تفكر صح، ولكن تطبيقه فى الوقت ده غلط لأن إحنا ثانوية عامة ويمكن تطبيق هذا النظام على المرحلة الإبتدائية.





وأضافت أخرى، أن الإنجليزي كان سهل ولكن القطعة كانت محتاجة وقت كبير والوقت غير كافى.





جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أن الامتحانات ستكون أيامها 23 و25 و27 مايو 2021، وهي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.







