مدريد: لا بد لزعيم البوليساريو أن يواجه اتهامات بحقه في إسبانيا قبل مغادرتها

قالت السلطات في مدريد، اليوم الأحد، إنه لا بد لزعيم البوليساريو أن يواجه اتهامات بحقه في إسبانيا قبل مغادرتها.

وشهدت مدينة سبتة الحدودية، والتي تعد آخر جيب لمدريد في إفريقيا، الأربعاء الماضي، موجة هجرة جماعية، عقب نزوح أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى ضفاف الجيب الساحلي، الرابط بين إسبانيا والمغرب.

ويذكر أن المدينة تبلغ مساحتها ما يقرب من 28 كيلومترًا مربعًا تتسبب، في أزمة دبلوماسية ضخمة بين المغرب وإسبانيا، اتهامات قد تصل إلى سحب التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات المشتركة بين البلدين.