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تعرف على تشكيل مباراة دمنهور وفاركو

الأحد 23/مايو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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تنطلق بعد قليل مباراة ألعاب دمنهور وفاركو التي تقام على ملعب دمنهور في إطار منافسات الجولة الثالثة وعشرون من المجموعة الثالثة للقسم الثاني.

ويدخل دمنهور هذه المباراة وهو في المركز العاشر بعد أن جمع 25 نفطة بينما فاركو في وصافة المجموعة برصيد 45 نقطة وهو نفس عدد نقاط حرس الحدود الذي يتواجد في قمة المجموعة.

وقد تم الاعلان عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به كلا الفريقين هذه المباراة.

وجاءت أختيارات ياسر عبد الواحد لتشكيل دمنهور كالتالي:

حراسة المرمى:عمر صبحي.

الدفاع: زيدان إسماعيل _ إسلام زكريا _ إسلام مصطفى _ هاني عادل.

الوسط: رجب جمال _ يوسف خليل _ رياض حسين.

الهجوم: عبد الرحمن أسامة _ محمد عبد الرحيم _ مصطفى سمارة.

بينما قرر مجدي عبد العاطي البدء بهذا التشكيل لفاركو:

في حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: محمد سعيد _ محمود مسعود _ أحمد عوض _ محمد رجب.

الوسط: جابر كامل _ بلال جمال _ أحمد البحراوي.

الهجوم: حسن طارق _ أنطوني لوكوسا _ على بهيج.

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