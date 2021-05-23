بلينكن: لم نر أدلة على رغبة إيران للاستجابة لالتزاماتها النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه لم نر أدلة حتى الآن على رغبة إيران أو استعدادها لفعل ما هو مطلوب منها للاستجابة لالتزاماتها النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن البرلمان الإيراني، انتهاء العمل بالاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن استمرار إجراءات الحظر الأمريكي كوسيلة ضغط، من قبل إدارة جو بايدن، أمر غير مقبول، داعيا بايدن لتغيير هذا النهج لنجاح محادثات فيينا.

وناقش ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الخمیس آخر التطورات في محادثات فيينا والتقدم المحرز خلالها.

وأشاد ظريف بجهود بوريل وزملائه في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، منتقدا استمرار "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الماضية"، قائلا إن "استمرار اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبارها وسيلة ضغط، من قبل إدارة بايدن أمر غير مقبول، مشددا على أن التغيير الأساسي في هذا النهج كشرط أساسي لنجاح محادثات فيينا، هو قرار سياسي يتعين على بايدن اتخاذه.