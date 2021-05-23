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عودة المياه إلى مجاريها بين حورية فرغلي ووالدها بعد مناشدة عمرو الليثي

الأحد 23/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اكدت النجمة حورية فرغلى انه عقب إذاعة حلقة الامس و مناشدة الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، لوالدها باحتضانها والتواصل معها لانها في أمس الحاجة إلى رعايتها ودعمه. 

وتابعت حورية بانها تلقت اتصال هاتفى من والدها و اكد انه يحبها و كان خائف عليها من فشل العملية و أنه سوف يزورها في أقرب وقت .

وأضافت أنها سعدت بشدة فور سماع صوت والدها، كما انها شعرت بسعادة كبيرة بدعم عدد كبير من متابعي حلقتها بالامس ببرنامج وواحد من الناس واعادوا لها الحياة مرة اخري بانها ليست وحيدة. 

وكانت حورية قد حلت ضيفة امس السبت ببرنامج واحد من الناس ، وادلت بالعديد من التصريحات الهامة ومنها

انها تعرضت لسحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب ، وامنيتها تقديم شخصية الملكة حتشبسوت ، وايضا ندمها علي مشاركتها في مسلسل دكتور أمراض نساء وان مشهدها بفيلم كلمني شكرا كان سببا في فسخ خطوبتها ، كما كشفت عن تعرضها للتنمر والخيانة

كما كشفت خلال الحلقة ولاول مرة عن وصيتها ، وعريسها التي تقدم لها من سوهاج ، وانها لا تستطيع الانجاب ، وانها لم تخرج من غرفتها لسنتين بسبب شكلها وتمنت الموت
وانها قامت ببيع فيلتها حتي تتمكن من السفر لامريكا واجراء العملية

وعلي جانب اخر ادلت بالعديد من التصريحات المثيرة حول الوسط الفني قائلة ان الوسط الفني شللية ولهذا السبب لا تمثل كثيرا ، وانها وقفت بجوار محمد رمصان بفيلم عبده موته وقلب الاسد وفي الاخر رفض مقابلتها

كما كشفت عن صلة القرابة بينها وبين امنية خليل وانها لم تسأل عنها خلال محنتها

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