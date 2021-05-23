جريمة الفجر| عجوز يقتل نجله خنقا بالمعصرة.. السخرية كلمة السر





ويوم الواقعة كان المتهم متجها إلي المسجد لصلاة الفجر فتفجأ بالابن يقوم بالسخرية منه وسب بألفاظ خارجة، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأب بخنق الأبن بأستخدام "شال" مبرر بذلك سوء سلوكه.



وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى المقدم أحمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد قيام خميس عويس جودة موظف بالمعاش بقتل أبنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم.



على أثر ذلك انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب يدعي "كريم. خ يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض.



وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الأب الذى اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك أبنه واعتياده التعدي عليه، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فتحت نيابة المعصرة الجزئية التحقيق في واقعة قتل موظف بالمعاش نجله خنقا بسبب خلافات بينهما واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي أعترف بالواقعة أمام جهات التحقيق وقال إنه موظف بالمعاش وأن نجله يبلغ من العمر 20 سنة وأنه أعتاد تعاطى المخدرات والتعدى عليه بالضرب والشتائم.