"الغرف التجارية" تشكل لجنة لسيدات الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا

أصدر المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرارا بإنشاء لجنة لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة الدكتورة دينا ياقوت.





وقال العربي أن انشاء اللجنة سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و التي تتماشي مع رؤية مصر للنمو الاقتصادي 2030 فيما يخص تمكين المرأة و توفير حياة كريمة لكافة فئات الشعب توفير حياة كريمة خاصة بالمناطق الريفية وضم المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة ودعمها اقتصاديا وارساء مزيدا من الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة المصرية .





وأوضح العربي أن ما حققته لجنة المرأة بغرفة الاسماعيلية برئاسة الدكتورة دينا ياقوت من نجاح في تنمية المشروعات الصغيرة و توفير التدريب علي ادارة المشروعات وفرص التمويل الميسر للمرأة لبدء مشروعها كان وراء انشاء لجنة عامة لمساندة المرأة و تمكينها اقتصاديا بالاتحاد العام لغرف التجارية .





ومن جانبها قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة , أن استراتيجية عمل اللجنة ستعتمد على إتاحة كافة الفرص التدريبية و التمويلية للمشروعات الخاصة بالمرأة علي مستوى كافة المحافظات , من خلال إتاحة كافة فرص التدريب اللازمة للبدء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر طبقا لاحتياجات صاحبات الأعمال سواء لبدء المشروعات أو إدارتها أو تسويق الإنتاج بوسائل التسويق الإلكتروني الذي بات أحد أهم وسائل التسويق بناءا على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على الأسواق المحلية والعالمية تأثرا بجائحة كورونا .





وأضافت أن منتجات المشروعات الصغيرة المصرية تمتلك فرصا واعدة سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية الا أنه ينقصها الاحترافية في تنفيذ المنتج النهائي وإخراجه بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق كما تفتقر للتسويق المناسب و هو ما ستقوم اللجنة بتنمية الوعي العام لدى صاحبات تلك المشروعات لتنفيذه من خلال البرامج التدريبية اللازمة لذلك والمشاركة في المعارض المحلية والدولية للوقوف على متطلبات الأسواق من معايير جودة المنتجات و نوعية الخامات الأكثر مبيعا ونظم التسعير ومراعاتها خلال عمليات الإنتاج .





وأشارت إلى أن تجربة لجنة المرأة في غرفة الإسماعيلية التجارية نجحت في توفير التمويل الميسر بدون فوائد بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لأكثر من 40 مشروع جديد كما نجحت في ضم 25 مشروعا صغيرا للاقتصاد الرسمي من خلال توفير تمويل ميسر وصل الي 20 الف جنيه للمرأة للبدء في مشروع جديد أو تنمية مشروعات صغيرة قائمة ومن المقرر التوسع في تنفيذ تلك التجربة بالتعاون مع غرف المحافظات من خلال لجنة المرأة بالاتحاد العام للغرف التجارية .





ونص قرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رقم 16 لعام 2021 بتشكيل لجنة للمرأة على أن تضم في عضويتها كلا من دينا فتحى طلعت ،وهبة فيصل ، ورانيا الشيمی، ونهلة ابراهيم رشدي، و لميس صبری کمال ، أمال محمود ابراهیم،





دكتورة فاطمة عبد المنعم توفيق ،ومهندسة رقية الهلالي ، ونادية ابو قرمة و دينا مصطفی