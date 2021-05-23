بعد رصد 3 حالات في مصر.. مخاطر الإصابة بمرض الفطر الأسود

في ضوء ما يتردد بشأن رصد 3 حالات مصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، وعلاقته بفيروس كورونا، فهناك عدة مخاطر عليك معرفتها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مخاطر الإصابة بمرض الفطر الأسود.



التعريف بالفطر الأسود:

يصيب مرض الفطر الأسود، الأشخاص ضعيفي المناعة فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة، مثل مرضى نقص المناعة المكتسبة، وذلك نتيجة استخدام مثبطات المناعة والكورتيزون لمدة طويلة، وكذلك مرضى السكري الذي يتناولون أدوية الكورتيزون.



وتشمل أعراضه، آلام في الجيوب الأنفية وانسداد في الأنف وصداع نصفي وتورم وتنميل وتشوش في الرؤية.



مخاطره:

وتكثر مخاطره، حيث يبلغ متوسط ​​معدل الوفيات 54%، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



ويمكن أن يموت الناس في غضون أيام، ومع ذلك، فهي ليست معدية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



العلاج:

ويعالج المرض، بمضادات الفطر مثل "الامفوتيريسين ب"، واستئصال النسيج المصاب لمنع انتقال الفطر للأنسجة السليمة المجاورة.



ويجب اكتشاف الإصابة مبكرًا لأنها عدوانية ويجب كشط الأنسجة الميتة بعيدًا، لمنع انتشارها.



وظهرت إصابات عديدة بمرض الفطر الأسود أو "الفطر العفني" في دولة الهند مؤخرًا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.



وتم تسجيل تفشي الفطر الأسود بين المتعافين من كورونا لأول مرة في الـ9 من الشهر الجاري من قبل الأطباء في ولاية غوجارات الهندية.



وكثر الحديث عن "الفطر الأسود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان شقيق الفنان الراحل سمير غانم، عن إصابته به في أيامه الأخيرة بالمستشفى.