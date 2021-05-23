الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 24 مايو 2021.



وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

