نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتؤكد دعمها للهيئة والعاملين بها





وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم علي موازن الهيئة العامه لقناة السويس للعام المالي ٠٢٠٢١٢٠٢٢





ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، دعم اللجنه لهيئة قناة السويس والعاملين بها، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب.



واكد علاء عابد ان هيئة قناة السويس مجري ملاحي حيوي وهام وقد راينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحه العالمي وهذا يؤكد اهميتها بالنسبة للملاحه العالمية



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشه قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدوله، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية عن العام المالي الحالي 20212022فيما يخص

1_ الهيئة العامه لميناء الإسكندرية.

2_ الهيئة المصرية العامه لقناة السويس