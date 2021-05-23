الحساسية والمناعة توجه نصائح للوقاية من الفطر الأسود (فيديو)

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للمصريين لحماية أنفسهم من الإصابة بالفطر الأسود والفيروسات التنفسية، والفيروسات التي تظهر خلال السنوات القادمة.



وقال "بدران"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاحد، إن أهم سبل الوقاية هو النظافة وغسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية والحفاظ على قص الأظافر وعدم وضع المناكير وخلع الساعة والخواتم والإكسسوارات عند غسل الأيدي، مشددًا على أن غسل الأيدي يقى من 250 مرض معدي والفطريات والحساسيات.



وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة استنشاق هواء نظيف، وغسل الأنف عند استنشاق أي رائحة للعطور أو البخور، مع الاستنشاق وغسل العين والوجه، مع الحفاظ على الاستحمام بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة العمل على تقليل الخرابات والقمامة في الشوارع وأعلى سطح المنازل، وارتداء الكمامة لمدة 4 ساعات فقط والقفازات عند الاحتكاك بأي بيئة ملوثة، مع منع عادة البصق التي تساهم في نقل الميكروبات مع منع التدخين والشيشة في كل مكان وتجنب الانشطة التي بها أتربة وتجنب الاتصال المباشر بالمرضى.



وحذر، من خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، والتي تقضى على البكتريا الصديقة وتجعل البكتريا الضارة تحل محلها، كما أن تناول المواد الحافظة يساهم في زيادة الفطريات بشكل عام في الجسم، منوهًا بأن الألياف الموجودة في الخضار والفاكهة وقشورها والحبوب مثل الردة والبهارات تساهم في رفع المناعة وتقلل الحساسية وتنشا بكتريا صديقة أعلى وتقلل الفطريات، مشددًا على ضرورة تناول المياه بكثرة وممارسة الرياضة والقيام بأي حركة، منوهًا بأن قلة الحركة تسبب 16 مرض من بينها الحساسية ونقص المناعة.

