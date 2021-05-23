Advertisements

الحساسية والمناعة توجه نصائح للوقاية من الفطر الأسود (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للمصريين لحماية أنفسهم من الإصابة بالفطر الأسود والفيروسات التنفسية، والفيروسات التي تظهر خلال السنوات القادمة.

وقال "بدران"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاحد، إن أهم سبل الوقاية هو النظافة وغسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية والحفاظ على قص الأظافر وعدم وضع المناكير وخلع الساعة والخواتم والإكسسوارات عند غسل الأيدي، مشددًا على أن غسل الأيدي يقى من 250 مرض معدي والفطريات والحساسيات.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة استنشاق هواء نظيف، وغسل الأنف عند استنشاق أي رائحة للعطور أو البخور، مع الاستنشاق وغسل العين والوجه، مع الحفاظ على الاستحمام بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة العمل على تقليل الخرابات والقمامة في الشوارع وأعلى سطح المنازل، وارتداء الكمامة لمدة 4 ساعات فقط والقفازات عند الاحتكاك بأي بيئة ملوثة، مع منع عادة البصق التي تساهم في نقل الميكروبات مع منع التدخين والشيشة في كل مكان وتجنب الانشطة التي بها أتربة وتجنب الاتصال المباشر بالمرضى.

وحذر، من خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، والتي تقضى على البكتريا الصديقة وتجعل البكتريا الضارة تحل محلها، كما أن تناول المواد الحافظة يساهم في زيادة الفطريات بشكل عام في الجسم، منوهًا بأن الألياف الموجودة في الخضار والفاكهة وقشورها والحبوب مثل الردة والبهارات تساهم في رفع المناعة وتقلل الحساسية وتنشا بكتريا صديقة أعلى وتقلل الفطريات، مشددًا على ضرورة تناول المياه بكثرة وممارسة الرياضة والقيام بأي حركة، منوهًا بأن قلة الحركة تسبب 16 مرض من بينها الحساسية ونقص المناعة.

أخبار تهمك

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

04:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»