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بيراميدز يقصي إنيمبا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

الأحد 23/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" رغم التعادل الإيجابي الذي حسم لقاء بيراميدز و إنيمبا النيجيري، الذي أقيم فى الثالثة عصر اليوم، بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إنيمبا النيجيري بالعاصمة النيجيرية أبا ضمن مباريات دور ربع النهائي من البطولة.

 

و أفتتح فريق بيراميدز بيراميدز التسجيل فى مباراة اليوم عن طريق  إبراهيم عادل فى الدقيقة 32، بينما سجل ايوالا أنايو هدف إنيمبا الوحيد في اللقاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

 

اللقاء شهد ندية شديدة بين الفريقين طوال مجريات اللعب من البداية وحتى النهاية ليحقق السماوي الفوز فى مجموع المبارتين بخماسية مقابل هدفين، ويضمن بيراميدز التأهل إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ومن المقرر أن يواجه فريق بيراميدز الفائز من مباراة (أورلاندو بيرايتس الجنوب إفريقي × الرجاء المغربي) التي ستقام بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد.

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