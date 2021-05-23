المشدد لعاطل هتك عرض طفل من ذوي الإعاقة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، وذلك لقيامه بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت، والمستشار محمود خليل وأمانة سر أشرف حسن.



وكان المتهم قد خطف بالتحايل المجني عليه حال كونه ذا إعاقة عقلية، بأن استغل إعاقته الذهنية أثناء تواجده بعرس، واستدرجه بعيدا عن ذويه لمكان قصى حتى يمكنه الإنفراد به، واهما إياه بشراء مشروب.



وأوضحت المحكمة، ما أن سنحت له الفرصة قام بتجريده من ملابسه وطرحه أرضا، ثم جثم فوقه محاولا إدخال عضوه الذكرى بدبر المجنى عليه، وفى أثناء ذلك تصادف مرور بعض الأهالى فقاموا بالتدخل واصطحاب الطرفين لمركز الشرطة.