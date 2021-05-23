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تشيلسي يخطط لضم نجم توتنهام
الأحد 23/مايو/2021 - 04:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت
شبكة ESPN العالمية إلى أن الإنجليزي هاري كين نجم هجوم توتنهام كان قد ألمح
في تصريحات صحفية عن رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي من أجل اللعب في
دوري أبطال أوروبا والفوز بالألقاب والبطولات.
وأفادت
الشبكة العالمية بأن تشيلسي على إستعداد لتقديم كيبا أريزابالاجا وتامي آبراهام
بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع هاري كين.
ولفتت
الشبكة العالمية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع كين على رأسها مانشستر
سيتي ومانشستر يونايتد علماً بأن توتنهام يرغب في الحصول حوالي 140 مليون جنيه
إسترليني مقابل التخلي عنه.
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