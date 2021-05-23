رئيس مدينة إبشواي يتابع انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة

قام الاستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تفقد خلالها إنتظام العمل بمواقف السيارات بالمدينة.



وأكد مسعود، انه تم الدفع بسيارات لتقليل التكدس والزحام من قبل الركاب داخل المواقف، حيث وجه رئيس المدينة بتواجد لجان من مباحث المرور والمواقف ورجال التفتيش المالي والإداري للمتابعة اليوميه والتنسيق مع الأكمنة باتجاه القاهرة كمين بركات وكوم أوشيم لضبط المخالفين من السائقين لتعريفة الأجرة المقررة وإتخاذ إجراءات فورية ضد من يخالف قوانين الدولة بوقف خط السير لمدة شهر كأنذار أول له.



وناشد مسعود، المواطنين لمساعدتهم بالتبليغ عن أى سائق يقوم برفع الأجرة المقررة من قبل الدولة، لأتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وردعهم، مؤكدا علي المواطنين بان من يقوم من السائقين باستغال الأهالى عقب خروجة من الموقف أو فى منتصف الطريق فيقوموا بتسليمة فى كمين الشرطة حتى يكون عبرة للأخرين.



كما شدد رئيس مركز ومدينة ابشواى على السائقين والركاب الإلتزام بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، رافقة خلال الجولة الأستاذ مرسي محمد، مدير إدارة المواقف بابشواي.

