عاجل- لجنة إدارة الزمالك الجديدة تتسلم النادي

تواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي في مقر وزارة الرياضة اليوم الأحد، وذلك على هامش تكريم الوزارة للجنة القضائية السابقة التي أدارت النادي في الفترة الماضية.

وقرر وزير الشباب والرياضة إقامة حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير النادي، عصر اليوم بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن تتوجه اللجنة بعد ذلك لمقر النادي لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.

وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.