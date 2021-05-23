اتفاق مع وكالة الفضاء المصري لتوفير قمر صناعي تعليمي بجامعة سوهاج





وقع الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الاتفاق التنفيذى الخاص بمعامل الأقمار التعليمية مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى، وذلك على هامش المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد اليوم في رحاب جامعة حلوان.



وأشار عزيز إلى أن الاتفاق برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعى تعليمى يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى كليات الهندسة، وذلك فى إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ 35 قمرا صناعيا.



وذكر رئيس الجامعة انه تم توقيع العقود التنفيذية لـ 31 قمرا صناعيا لعدد 31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء فى المجتمع المصرى وعلى الأخص فى كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل فى فبراير 2022 كمرحلة أولى.



يذكر ان منسق البروتوكول من الجامعة هو الدكتور صفوت محمد رمزي، مدرس القوي الكهربيه بكلية الهندسة.



تم الاتفاق التنفيذي بين وكالة الفضاء المصري وجامعات "أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – أسوان".