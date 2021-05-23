Advertisements

شباب الصحفيين تفتح النار على جمال عيد وحسام بهجت: رؤؤس الفتنة والخيانة

الأحد 23/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
فتحت جبهة شباب الصحفيين النار على جمال عيد وحسام بهجت، لانحيازهم لافكار الجماعة الإرهابية وترويج شائعاتهم.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: "رؤوس الفتنة والخيانة جمال عيد وحسام بهجت، لم ولن يقفا ولو مرة واحدة في صف الشعب ومصلحة البلد، بل يستمران في إنحيازهما الأعمى لصالح الخونة الممولين من جهات يعلم الله مدى حقدها الأعمى على هذا الوطن فهما لا يخجلان من دعمهما لجماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم متناسين تورطهم في جرائم القتل والترويع وأياديهم الملطخة بدماء الشهداء".

وأضاف: "ذاكرة الشعب المصري صارت قوية.. هل نسيتم دعمكم للجماعة الإرهابية وإحتفالكم معها بسرقة مصر في غفلة من الزمن؟! وهل نسي الشعب أن بلدهم كادت تنهار.

وأوضح طوالة: إحذروا أيها العملاء الخونة، سيأتي يوم الحساب قريبة ولن ينسى الشعب متاجرتكم بدماء أبنائه الشهداء.

أخبار تهمك

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 6 ساعات

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ نصف ساعة

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 22 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

05:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»