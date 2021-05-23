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تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأحد 23/مايو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25687 طنا تشمل 19557 طن فوسفات و4530 طن يوريا و400 طن مولاس و1200 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35854 طنا تشمل 8937 طن حديد و442 طن أبلاكاش و542 طن خشب زان و5955 طن قمح و18138 طن ذرة و1840 طن صودا معبأ.

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 46 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وثوم) وفواكه (برتقال وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وأمريكا واسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 470 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 181948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74305 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1310 أطنان قمح إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2502 شاحنة.

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