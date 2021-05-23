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23 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

الأحد 23/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول اليوم.

وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن، مشيرة إلى تواجد 4 سفن على الأرصفة ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت المنطقة أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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