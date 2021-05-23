حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه عبر "يوتيوب"



طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث اغانيه بعنوان "كنز النوادر" عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



حيث أهدي "الجسمي" الأغنية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والتي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والإحترام والتقدير لسموها.



كلمات الأغنية:" ياعيون الدار واحساس المشاعر، وياتفاصيل الغلا وعرش المحبه، يالكريمه الساكنه وسط النواظر، لج غلا محفوف بالازهار دربه، اعني أم الشعب لي فيها نفاخر، صاينه الامجاد والافعال ذربه، حبّها بين الحنايا في الضماير، باني قصورٍ منيعه بحب صلبه".



وتأتي أغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.



وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية "كنز النوادر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

