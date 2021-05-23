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في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

الأحد 23/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتطلع مسئولو الزمالك لفتح باب المفاوضات مع الرباعي محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا، أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة، صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا،لكنهم ينظرون موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

و تم عرض الرباعي على الفرنسي، للحصول على موافقته النهائية بخصوص ضمهم للقلعة البيضاء، لبدء المفاوضات مع أنديتهم، إلا أنه رجح تأجيل النظر في ملف التعاقد مع لاعبين جدد لحين الانتهاء من التقرير الفني الخاص بالمراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي كارتيرون من تقريره خلال الأسابيع القليلة المقبلة والذي سيشمل قائمة الراحلين عن ميت عقبة والمراكز التي تحتاج لدعم في الموسم الجديد.

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