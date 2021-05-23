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وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان

الأحد 23/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.

كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، فضلًا عن بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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