Advertisements

إنتر ميلان يكتسح أودينيزي بخماسية في ختام الموسم

الأحد 23/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
نجح نادي إنتر ميلان في إنهاء مشواره ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بفوز كاسح 5 - 1 على ضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وافتتح الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ التسجيل مبكرا لإنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44، وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب، وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

إنتر ميلان يكتسح أودينيزي بخماسية في ختام الموسم إنتر ميلان يكتسح أودينيزي

أخبار تهمك

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيكاردي يمنح إنتر ميلان فوزا صعبا على حساب أودينيزي

إنتر يكتسح جنوى وروما يتعادل مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان يخطف فوزا ثمينا من ساسولو ويقلص فارق الصدارة مع اليوفي

إنتر ميلان يمطر شباك جنوى برباعية في الدوري الإيطالي

بعد تألق لوكاكو.. إنتر يفوز على أودينيزي بهدفين في الدوري الإيطالي

بقيادة سانشيز.. إنتر ميلان يكتسح بريشيا بنصف دستة أهداف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

05:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»