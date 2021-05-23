شاهد.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك كريستال بالاس (فيديو)

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVCRY #LFC 🔴 pic.twitter.com/9k8hLakcOW — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) May 23, 2021

سجل الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الهدف الأول لفريقه أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم