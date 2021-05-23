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شاهد.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك كريستال بالاس (فيديو)
الأحد 23/مايو/2021 - 05:39 م
الفجر الرياضي
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سجل الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الهدف الأول لفريقه أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVCRY #LFC 🔴 pic.twitter.com/9k8hLakcOW— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) May 23, 2021
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