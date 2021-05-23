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مياة الشرب بالفيوم: توقف محطة مياه سنورس عن العمل بسبب أرتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة

الأحد 23/مايو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن توقف محطة مياه الشرب بسنورس عن العمل بسبب أرتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة.

وجاء نص البيان كالتالى، عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم بان توقف محطة مياه شرب سنورس 1، 2 عن العمل بسبب أرتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة، مما أدى الى ضعف عام للمياه بمدينة سنورس وقرية جرفس وقرية ابو عيطة.

وأكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياة الشرب بالفيوم، انه سيتم تشغيل المحطة بعد زوال العكارة مباشرتا حتى لا تتأثر المحطة، مشيرًا الى أن أرتفاع نسبة العكارة بتكون خارج عن الارادة وغالبا لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

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