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وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع شركة "DMG MORI" الألمانية

الأحد 23/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب نوايا مع السيد كريستيان ثونز، رئيس مجلس إدارة شركة DMG MORI الألمانية، إحدي أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجالات التصنيع الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من تكنولوجيا متقدمة فى مجالات الرقمنة وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك في إطار تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع كبري الشركات العالمية فى مجال تطوير التعليم الفنى.

واتفق الطرفان على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التي تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات والتكنولوجيات، وأهمية إتقان خريجى التعليم الفني المصري المطور لمهارات: "العلوم - التكنولوجيا - الهندسة – الرياضيات (STEM)" التي تؤهلهم لاتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى ضرورة تزويد هؤلاء الخريجين بمهارات الإتصال باللغات الأوروبية من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في أسواق العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

كما اتفق الجانبان، على دعم النموذج الجديد لمدارس التعليم الفني المطورة المتمثل في "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التي تم إدخالها مؤخرًا في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في مصر وتطوير النموذج بما يتمشى مع رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني.

وتعهد الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون تفصيلى يحدد أوجه التعاون المستقبلية ومسئوليات كل طرف، وذلك فى غضون الشهور القليلة المقبلة.

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