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الكناني يُعلن قائمة طنطا للقاء بورتو المرتقب

الأحد 23/مايو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن ياسر الكناني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة بورتو السويس ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة دوري القسم الثاني.

وشهدت القائمة ضم 20 لاعب، كالآتي:

محمد فتحي، ابراهيم الجرايحي، ابراهيم فاضل، محمد عوض، احمد محسن، شهاب فتحي، عصام عادل، محمد تريكه، حسام غالي، السيد ابو امنة، زيكو، محمود صلاح، ابراهيم رخا، وليد حسن، محمد ماجد اونش، رينجو، احمد وائل، عبدالعزيز زيزو، كريم اسامة.

يذكر أن طنطا سيواجه بورتو السويس ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة دوري القسم الثاني، غدا الإثنين في تمام الرابعة عصرآ، وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي طنطا.

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