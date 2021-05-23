"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .18 مليار جنيه.





وأوضحت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 165 .13%، فيما بلغ أعلى عائد 17 .13%، وسجل أقل عائد 999 .12%.





وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5 .7 مليار جنيه بمتوسط عائد 378 .13%، في حين سجل أعلى عائد 39 .13%، وأقل عائد 001 .13%.



