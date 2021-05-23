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"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه
الأحد 23/مايو/2021 - 06:11 م
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طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .18 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 165 .13%، فيما بلغ أعلى عائد 17 .13%، وسجل أقل عائد 999 .12%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5 .7 مليار جنيه بمتوسط عائد 378 .13%، في حين سجل أعلى عائد 39 .13%، وأقل عائد 001 .13%.
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