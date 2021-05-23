Advertisements

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

الأحد 23/مايو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .18 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 165 .13%، فيما بلغ أعلى عائد 17 .13%، وسجل أقل عائد 999 .12%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5 .7 مليار جنيه بمتوسط عائد 378 .13%، في حين سجل أعلى عائد 39 .13%، وأقل عائد 001 .13%.

أخبار تهمك

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ ساعتين و 23 دقيقة

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

02:28 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

05:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»