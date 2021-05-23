ميريام فارس تروي معاناتها مع الحمل من خلال فيلم "The journey" على Netflix



تستعد شبكة Netflix، لطرح وثائقي جديد للمغنية اللبنانية ميريام فارس في الرابع من يونيو المقبل بعنوان "Myriam Fares -The journey.



وتظهر ميريام فارس في الإعلان الدعائي للوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وتعلق الزينات من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن.



وتكشف ميريام فارس في الوثائقي الجديد معاناتها أثناء فترة الحظر التي تبعت انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها الأصغر ديف إلى جانب الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.



وظهرت في الإعلان الدعائي وهي تتحدث عن زواجها من داني ديمتري وذكريات 6 سنين من الزواج بين اللحظات السعيدة والعوائق التي واجهتها، واصفة تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة.

