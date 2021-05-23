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سواريز يفتح النار على برشلونة

الأحد 23/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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هاجم لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد أن ناديه السابق برشلونة عامله بشكل سيئ، وذلك بعد رحيله الصيف الماضي من النادي الكتالوني الذي أمضى معه 6 أعوام، وقبل أن يفوز ببطولة الدوري الإسباني مع ناديه الجديد يوم السبت.

وجاء رحيل المهاجم القادم من أوروغواي رغم اعتراضات صديقه القائد ليوينل ميسي الذي يرتبط بعلاقة قوية مع سواريز وانتقد بشدة هذه الخطوة.

وتذكر سواريز، الذي أصبح ثالث هداف في تاريخ برشلونة برصيد 198 هدفا وحصد لقب الدوري أربع مرات معه، ألم دفعه للرحيل عن فريقه السابق.

وقال في مقابلة مؤثرة عقب المباراة : كان موقفا صعبا بعدما تعرضت لمعاملة سيئة بهذه الطريقة، لكن أتلتيكو فتح أبوابه لي حتى أتمكن من إظهار قدراتي وأنني لازلت جيدا بما يكفي، لقد وثقوا بي.

وواصل: هذا أمر مميز وخاص بسبب مدى معاناتي. أرقامي تظهر أنني حصدت لقب الدوري الإسباني خمس مرات في سبع سنوات.

وأضاف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو: سواريز لاعب تنافسي للغاية ووُلد هدافا، إنه رجل جرئ وشجاع.

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