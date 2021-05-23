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وزير النقل يزف بشرى سارة عن السكك الحديدية في مصر (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توقيع إتفاقية تمويل تنموي لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، وهو ما سيوفر أمن وسلامة مسير القطارات بهيئة السكك الحديدية.

وأشار "الوزير"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم تدبير 100 جهاز "أيه تي سي" وهو المسئول عن تنظيم سرعة القطار طبقا للسرعات المسموح بها في المسير على خطوط السكك الحديدية، وخاصة الخطوط التي تشهد عملية تطوير.

وأوضح وزير النقل، أن هذه الأجهزة تلغي أخطاء العامل البشري أثناء سير القطار، والمواطن سيشعر بالتطوير الجاري تنفيذه بهيئة السكة الحديد.

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