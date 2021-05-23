حورية فرغلي تُحرج أمينة خليل والأخيرة ترد

أمينة خليل .. حلًت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، في ظهور مفاجئ عقب انتهائها من العمليات الجراحية التي أجرتها بسبب أزمتها الصحية مؤخراً.





أمينة خليل





وذكرت حورية فرغلي خلال برنامج الإعلامي عمرو الليثي، العديد من الأمور التي كانت تضايقها خلال فترة مرضها، كاشفة العديد من الوقائع والحقائق عن بعض النجوم.





حورية فرغلي تحرج أمينة خليل





وأحرجت حورية فرغلي العديد من النجوم والنجمات من تجاهلوها خلال مرضها ولم يسألوا عنها، وعلى رأسهم محمد رمضان وأمينة خليل موجهة العتاب واللوم لهما.





تصريحات حورية عن أمينة خليل





وقالت حورية فرغلي إنها تربطها صلة قرابة مع أمينة خليل مشيرةً إلى أن الأخيرة لم تقم بالسؤال عنها، وتجاهلتها خلال مرضها، رغم وجود علاقة عائلية بينهما.





أمينة خليل بنت خالة حورية فرغلي





وأكدت الفنانة حورية فرغلي أن أمينة خليل بنت خالتها لكنها لم تسأل عنها في محنتها وحتى والدتها لم تكلم والدتها لتطمئن عليها، وتابعت أن كل الناس اللى كانت بجوارها تخلت عنها وتليفونها أصبح لا يرن، وتخلى عنها الجميع.





أمينة خليل تتجاهل أزمة حورية فرغلي





وبعدما كشفت حورية فرغلي تجاههل أمينة خليل لها أفصحت عن عدة مشاهير وفنانين لما تشاركهم أية أعمال إلا أنهم قاموا بالاتصال بها منهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.





رد أمينة خليل





من جانبها، ردت أمينة خليل على النجمة حورية فرغلي بأنه لم تكن هناك علاقة أو اختلاط عائلي بينهما قائلةً: "لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عنهما حول هذه العلاقة".





نشأة وميلاد أمينة خليل





ولدت أمينة في عام 1988 بمدينة القاهرة، وبدأت مشوارها الفني حين شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت" وفيلم "عشم".





آخر أعمال أمينة خليل





يُذكر أن النجمة أمينة خليل قدمت العديد من الأعمال الدرامية وكان آخرها مسلسل "خلي بالك من زيزي" والذي شاركت به في موسم رمضان 2021، ولاقى إعجاب الكثيرين.



