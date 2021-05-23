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السيطرة على حريق بعقار سكني في البساتين

الأحد 23/مايو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق بعقار مكون من 12 طوابق بمنطقة البساتين.

تلقى قسم البساتين بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حريق بشقه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين ان العقار مكون من ١٢ طابق وان الشقه محل الحريق بالطابق ٧ بمساحه ٧٠ متر تقريبا ونشوب الحريق بغرفة نوم بمساحه ٣م x ٢م نتيجه حدوث ماس كهربائي باحدي الاجهزة الكهربائية ادي الي احتراق الغرفة بالكامل وتم إخماد الحريق ولا يوجد اصابات او تلفيات اخري بالشقة.

وبسؤال مالك الشقة م ص، ٥٥ سنة، سائق، ايد ماجاء بالفحص ونفي الشبهه الجنائيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٣٤٥ اداري البساتين واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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