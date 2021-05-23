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محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

الأحد 23/مايو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أكدا على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار "الشريف" إلى أنه سيتم تدريب المتدربين بشكل عملي لمدة شهرين في كافة ادارات المحافظة والاحياء وتعريفهم بآلية العمل بها، مؤكدا دعمه الكامل لهم لإنهاء فترة تدريبهم على أكمل وجه.
ولفت إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذى يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

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