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وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

الأحد 23/مايو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، علي جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالمرور والمتابعة اليومية لرصد المخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم الواحد.

واكد ان ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بتشديد المتابعة المستمرة لرصد أى محاولات تستغل انشغال أجهزة الدولة في الظروف التى تمر بها البلاد والقيام بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالتعامل معها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حيث قام المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات، كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية، بقيادة المهندس عماد محمود الحداد، وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة حالة بناء بناحية البراني على مساحة20سهم، وبحضور المهندس عرابي يماني، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس شعبان حسان، مدير جمعية البراني.

وأيضا قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركزومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي العدو والعامرية على مساحة واحد فدان ١٨ سهم أسوار، بحضور المهندس سيد احمد، رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس عيد محمد، مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العامريه والاستاذ محمود رمضان، رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدو، والاستاذ احمد عيد عبدالحميد، القسم الهندسي بالوحدة.

وتم إزالة ١١ عمود خرسانه بطول ٤٥ م بناحية م دمو بالاشتراك مع الوحدة المحلية بناحية قرية دمو الاستاذه علا محمد رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية دمو بالاشتراك مع حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

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