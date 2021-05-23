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وزير التموين : الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع

الأحد 23/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر دولة كبيرة تضم أكثر من 100 مليون مواطن، ووزارة التموين تخدم 64 مليون مواطن بالإضافة إلى 71 مليون في منظومة رغيف الخبر، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف يوميا.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدي البلد" أنه منذ تكليفه للوزارة كان هناك توجيه بالا تقل السلع الاستراتيجية عن 3 أشهر، لافتا إلى أن لدينا وفرة واحتياطي مخزن في أماكن تخزين معتبرة.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين والتخطيط السليم ساهم في تفادي حدوث أزمة خلال فترة كورونا"، منوها بأن مضيفا:" الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع".

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