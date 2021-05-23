الري: إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات على نهر النيل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالي 2020/2021.



واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه (محطات الخلط) التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، موضحا أن عدد محطات اعادة الاستخدام يصل حاليًا الى 454 محطة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع في مايو 2021 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.



وحول موقف إزالة التعديات، قال الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تمت إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات حتى مايو الجاري.



وفي إطار استعراضه لملفات عمل الوزارة، خلال لقائه برئيس الوزراء، تطرق وزير الموارد المائية والري إلى مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، التي تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، وتخدم زماما مساحته 1.5 مليون فدان، يضم 5 محافظات، ويهدف المشروع إلى إحلال مجموعة القناطر الحالية التي تجاوز عمرها الافتراضي الـ 149 عاما، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في التصرفات لضمان توزيع منتظم على الفروع، لافتا إلى أنه تم الطرح وتقدمت شركتان لتنفيذ المشروع، وجار الانتهاء من أعمال التقييم.



وفي سياق متصل، تستمر أعمال الصيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، ومن أحدث أعمال التدعيم والصيانة، تأهيل الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة، كما تم التشغيل التجريبي للهويس للملاحة النهرية مطلع الشهر الجاري، وجار تنفيذ بعض الأعمال التكميلية وتوريد قطع الغيار.



وفيما يتعلق بمشروعات محطات الرفع العملاقة الجارية، أشار الوزير إلى إنشاء وإحلال وتجديد 9 محطات رفع عملاقة بتكلفة 800 مليون جنيه، ويوجد 6 محطات جاهزة للافتتاح، هي محطات: المراشدة الجديدة بقنا، والمحسمة 1 بالشرقية، والفارما بالاسماعيلية، والخيرى الجديدة بالبحيرة، ومحطة فارسكور بدمياط، ومحطة البطس بالفيوم.



وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، أوضح وزير الري أن هذه المشروعات تضمنت أعمال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى بزمام 50 ألف فدان بتكلفة وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، وكذا إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بزمام قدره 100 ألف فدان، بتكلفة إجمالية قدرها 443 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تغطيات المصارف لمسافة 1760م، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 43 كوبرى، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 6 سحارات، إلى جانب تنفيذ أعمال نزع حشائش بإجمالي طول 26.2 ألف كم.



وأشار وزير الري إلى أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتي صرف صحى أبورواش وزنين، وكذا عملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف "ننا" الرئيسي أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، وخط السكة الحديد القاهرة ــ أسوان، وكذا مشروع توسيع وتعميق مجرى طرد المكس، ومشروع عملية تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط لتوسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطورًا بدءًا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية.



كما تناول خلال الاجتماع جهود الوزارة للتعامل مع شكاوى نقص مياه الري، وكذا ما تم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في أعمال استرداد وتقنين أراضي الدولة، وكذا نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح إقامة عدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد من المدن والكفور والعزب والنجوع، فضلًا عن المشاركة في حصر كافة أملاك الأوقاف، وإنشاء قواعد بيانات مكانية متكاملة لها.



وأطلع وزير الري رئيس الوزراء على ما قامت به الوزارة من أعمال في إطار مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع وصل إلى 352 مليون جنيه.



كما تطرق وزير الري خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع إعادة استخدام مياه مصرف بحر البقر لتنمية شمال ووسط سيناء، موضحًا أن الأعمال الجاري تنفيذها غرب قناة السويس تصل تكلفتها إلى نحو 4.1 مليار جنيه، وأن معدل التنفيذ وصل إلى 73%، ومن المتوقع انتهاء الأعمال في 30 سبتمبر القادم.