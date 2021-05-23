رئيس فاكسيرا: بداية خروج جرعات لقاحات كورونا صنع في مصر في يوليو المقبل





قالت هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن تصنيع لقاحات كورونا في مصر تعتبر خطوة تاريخية لتوفير احتياجات السوق المصري، ومن ثم البدء في التصدير للدول الأفريقية.وأضاف "هبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم استقبال المادة الخام يوم الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم استقبال الخبراء الصينيين للبدء في تنفيذ الخطوات التي سيتم إتباعها لبدء خطوات التصنيع.وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج وتصنيع لقاحات كورونا في مصر، وبعدها سيتم نقل التكنولوجيا، وأن شهر يوليو سيشهد بداية خروج جرعات لقاحات كورونا صنع في مصر، موضحًا أنه تم رصد 750 مليون جنيه مصري من أجل البدء في إقامة مصانع جديدة من أجل مراحل التصنيع الحالية ومراحل نقل التكنولوجيا المقبلة.وفي تصريحات سابقة قالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن الدولة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه يتواجد حاليًا في مصر لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، مشيرة إلى أنه تم التعاقد أيضًا على كميات من لقاحي سبتونيك الروسي وجونسون آند جونسون.وأشارت إلى أن مصر استقبلت 1400 لتر من المادة الخام من لقاح سينوفاك لبدء عملية التصنيع وهي تقنية معقدة، موضحة أن هذه الكمية تكفي لتصنيع 2.2 مليون جرعة والتي ستكون جاهزة في منتصف يونيو المقبل.وأكدت أن فور الانتهاء من مرحلة التصنيع ستبدأ مرحلة التقييم والتجارب من هيئة الدواء المصرية للتأكد من مدى الفاعلية والمأمونية وتقييم النتائج والحصول على التسجيل من هذه الهيئة.ولفتت أنه خلال 3 أشهر سيكون لقاح سينوفاك جاهز لبدء تداوله في مصر، مؤكدة أن جميع الطعوم في مصر تم التأكد من الفعالية والكفاءة.وفيما يتعلق بتحديد المواطن للقاح الذي يريد التلقيح به من أجل السفر، استطردت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، "لو أي مواطن يريد الحصول على طعم معين من أجل السفر يتقدم بطلب بذلك وسيتم النظر فيه".